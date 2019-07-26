Son dakika haberleri... Beyazıt Karataş'tan kritik İncirlik Üssü açıklaması

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, "Konu halen yıllardır anlaşılmamış ve yanlış zeminde tartışılıyor. Mesele ABD'nin İncirlik Üssünün alternatifini bulması veya taşınması değildir. O halde nedir?" dedi

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Fransız hava savunma sistemine dair önemli uyarısını tekrarladı.



Karataş, "Sözde Ermeni Soykırımını tanıyan Fransa ile yapılan bu tür görüşmelerin hemen iptal edilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.



Beyazıt Karataş, açıklamasının devamında şunları belirtti:



"İstenmeyen en kötü senaryoya göre bir akıl tutulması olur ve gerçekleşirse, Fransız hava savunma sisteminin Kahramanmaraş'ta bulunan İtalyan SAMPT yerine veya ilave olarak Gaziantep'e gelmesi olasılık dahilindedir.



Türkiye'ye faydası olmayan bu hava savunma sistemleri, Fransa'nın Suriye'deki menfaatleri ile Kürecik ABD İsrail Radarını korumaya yönelik olacaktır.



Konu halen yıllardır anlaşılmamış ve yanlış zeminde tartışılıyor. Mesele ABD'nin İncirlik Üssünün alternatifini bulması veya taşınması değildir. O halde nedir?"



ulusal.com.tr



