Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Binali Yıldırım, "Normalleştirmeyi başlatmak istedim ama karşı taraf samimi olmadığını gösterdi. Bu tip programlar eğer İstanbul’a bir katkı sağlayacaksa anlamı var" ifadelerini kullandı

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Binali Yıldırım, açıklamalarda bulundu.



Yıldırım, şunları söyledi:



"Kutuplaşmayı ortadan kaldıracak ve ülkeyi daha birleştirecek bir sürece sokmak istedim. Sürekli çeşitli mecralardan birbirlerine atış yapan bir ruh hali topluma da yansıyor, zarar veriyor. Bu anlamda normalleştirmeyi başlatmak istedim ama karşı taraf samimi olmadığını gösterdi.



Bu tip programlar eğer İstanbul’a bir katkı sağlayacaksa anlamı var. Bunu böyle söyleyince rakibimiz 'Niye diğer konuları konuşmak istemiyor, korkuyor mu, çekiniyor mu' gibi hiç ipe sapa gelmeyen laflar etti. Çok yazık.Ben her konuyu konuşurum ama bugün İstanbul'u konuşacak zaman.



Aday arkadaşımız Ordu'da Vali'ye küfretti. İstanbul gibi büyük şehri yönetmeye talip olanın ağzından böyle galiz küfürlerin çıkmasını sağlıklı görmüyorum. Kendini bir şekilde gözden geçirmesi, öfke kontrolü konusunda dikkatli olması gerekir. Kamuoyu bir özür bekliyor.



Sporcularımızın kendi altyapımızdan yetişmesi lazım. Konya’daki başarı buradan geliyor. Maçlara baktığımızda 11 futbolcunun 9-10 tanesi diğer ülkelerden transfer. Niye yabancı futbolcu var demiyorum ama kendi millî ve yerli kaynağımızı geliştirmemiz gerekiyor."



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