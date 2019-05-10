Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, açıklamalarda bulundu

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:



Biz Anneler Günü mesajımızı vermiştik ama ziyanı yok. Bir gün değil her gün Anneler Günü'dür. Şimdiden annelerimizin gününü kutlayalım.



Cumhur İttifakı devam ediyor. Sayın Bahçeli İstanbul'da daha ziyade faliyetlerini gerçekleştirecek. Biz de aynı şekilde bazı ortak programları gerçekleştireceğiz. Bu şekilde inşallah güzel bir sonucu elde edeceğiz.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yasak geçiş cezaları yapılan bir düzenlemeyle kaldırılmıştı. Bazı yanlış anlaşılmalardan dolayı yine cezalar kesilmeye çalışılmış. Bu kararı konuştuk İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile. Yazılan cezaları düzeltiyorlar. Bundan sonra mağduriyet bitmiş olacak.



YSK'nın geniş gerekçeli kararı henüz yayınlanmadı. Seçimlerin yenilenme kararı ile ilgili kanuna uygun olmayan sandık başkanı ve memur üyesi değil onların görev yaptığı yerdeki sonucu etkileyecek değişim var. 123 tane büyükşehir belediyesine oy kullanılan sandıklardan 22 tanesi tamamen boş. Geriye kalan 101 tanesi de sayım sonuç tutanağı var ancak imza yok. Teyit edecek bir şey yok."



Ayrıntılar gelecek...