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Son dakika haberleri... Binali Yıldırım'dan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) açıklaması

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili "EYT konusunu takip eden arkadaşlarla bir araya geldim. Onlarla uzun uzadıya bu işi konuştum. Onların ağzından 'bu sorun nedir, nasıl çözüm bulunmalı?' onları dinledim. Kendi görüşlerimi de onlarla paylaştım. Onlar da görüşlerini benimle paylaştı" ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri... Binali Yıldırım'dan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) açıklaması

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili açıklama yaptı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda görüşleri sorulan Yıldırım, şunları söyledi:

"EYT konusunu takip eden arkadaşlarla bir araya geldim. Onlarla uzun uzadıya bu işi konuştum. Onların ağzından 'bu sorun nedir, nasıl çözüm bulunmalı?' onları dinledim. Kendi görüşlerimi de onlarla paylaştım. Onlar da görüşlerini benimle paylaştı. Biz bu şekilde, görüş alışverişine devam edeceğiz. Her halde söylediğim bir anlam ifade ediyor. Görüşeceğiz, konuşacağız, makul çözümleri birlikte üreteceğiz. Ülke hepimizin. Ne çalışanlarımızın hakkı, hukuku göz ardı edilecek ne ülkenin imkanları."

uluusal.com.tr

Etiketler; #binali yıldırım #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar #ak parti
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