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Son dakika haberleri... Binali Yıldırım'dan emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerle ilgili açıklama

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik'te seçim çalışmalarını sürdürürken yanına bir vatandaş geldi ve emeklilikte yaşa takıldığını söyledi. EYT'lilerin mağdur olduğunu ifade eden vatandaş, Yıldırım'a sorunlarının ne zaman çözüleceğini sordu. AKP'li Yıldırım da "Sabır, biraz daha sabır" sözleriyle yanıt verdi

Son dakika haberleri... Binali Yıldırım'dan emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerle ilgili açıklama

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 31 Mart yerel seçimi çalışmaları kapsamında İstanbul'un Pendik ilçesini ziyaret etti.

Yıldırım, AKP Pendik İlçe Başkanlığı, MHP Pendik İlçe Başkanlığı ile Gazi Paşa Caddesi'nde esnaf ile görüştü.

Ziyaret sürerken AKP'li Binali Yıldırım'ın yanına bir vatandaş geldi. 

Yıldırım'a emeklilikte yaşa takıldığını söyleyen vatandaş, sorununa çözüm bulunmasını istedi.

Çözümün ne zaman olacağını da soran vatandaşa AKP'li Yıldırım ise "Sabır, biraz daha sabır" ifadeleriyle yanıt verdi.

Etiketler; #binali yıldırım #AKP #istanbul #Pendik #mhp #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
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