Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Partili Binali Yıldırım, "Ekrem Bey'in tarihi buluşma öncesi danışmanlarıyla birlikte (moderatörle) bir otelde buluşması gayri ahlakidir. İsmail Küçükkaya, İmamoğlu ile yüz yüze görüştüğünü bana söylemedi ve benimle buluşmak yönünde bir talebi olmadı." dedi

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Partili Binali Yıldırım, Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayın moderatörü FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya ile ortak yayın öncesinde bir otelde bir araya gelmesinin gayri ahlaki olduğunu söyledi.



Binali Yıldırım, şunları söyledi:



"Ordulular çok üzgün. Rakibimden özür bekliyorlar.



Ekrem Bey'in tarihi buluşma öncesi danışmanlarıyla birlikte (moderatörle) bir otelde buluşması gayri ahlakidir.



İsmail Küçükkaya, İmamoğlu ile yüz yüze görüştüğünü bana söylemedi ve benimle buluşmak yönünde bir talebi olmadı.



Ortada bir eşitsizlik ve gayrimeşru bir durum var. Bu durum neden kamuoyundan gizlendi?



Demirtaş'ın İmamoğlu'na desteğini CHP'li ve İyi Partili seçmenin takdirine bırakıyorum. Terörle münasebetini kesmemiş birinin desteklediği birinin arkasında milliyetçi, ülkücü, İyi Partili hemşehrilerimin durmayacağına inanıyorum."



İSMAİL KÜÇÜKKAYA NE DEMİŞTİ



İsmail Küçükkaya, "Ortak yayın öncesi iki adayla da görüşmemi iki partinin temsilcileri istedi" açıklaması yapmıştı.



ulusal.com.tr