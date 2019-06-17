AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile yapılan ortak yayına ilişkin "Eldeki imkanlarla yayının formatını bozmadan adaylar olarak düşüncelerimizi İstanbullularla paylaşmaya çalıştık. Yayının ne getirdiği götürdüğü konusu İstanbulluların takdiridir" dedi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile yapılan ortak yayına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Ekrem İmamoğlu ile canlı yayın

"Eldeki imkanlarla yayının formatını bozmadan düşüncelerimizi adaylar olarak İstanbullularla paylaşmaya çalıştık. Yayının ne getirdiği ne götürdüğü konusu İstanbullunun takdiridir. Fazla bunun üzerine yorum yapmak doğru olmaz.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yayın öncesi görüştü mü?

Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştük evet. Programa ilişkin bir şey konuşmadık.



Yolda müdahale ettiği kaza

Yolda gelirken bir motorcu kardeşimiz kaza yapmıştı. Kırıkları vardı. Orada bizimle olan sağlık ekibimiz müdahale etti. İnşallah bir an evvel sağlığına kavuşur.



Yayınla ilgili tartışmalar

Yayındaki süreler vs. hakkında bu iş bitti arkadaşlar. Çıktık söyleyeceklerimizi söyledik. Herkes izledi, değerlendirdi, yorumladı. Gördüğüm kadarıyla enine boyuna değerlendiriliyor. Vatandaşlar da dinliyorlar. Pazar günü kararlarını verecekler. Ben istiyorum ki İstanbul geleceğini ilgilendiren bu konuda sandığa gitmek suretiyle bu demokratik hakkını kullansın. İzliyoruz ki bugüne kadar ülkemizde nasıl işlere imza attıksa bundan sonra İstanbul için samimiyetle, gayretle, edindiğimiz tecrübeyle çalışmaya devam edeceğiz.



İstanbul'un trafiğini eziyet olmaktan keyfe dönüştürecek bir dönem için çalışacağız. Kadınların, gençlerimizin, ikinci baharında olan hemşehrilerimizin, toplumun bütün katmanlarıyla tüm imkanları kullanmak suretiyle daha yaşanabilir bir şehir olması için, hak ettiği yere gelmesi için gayret göstereceğiz. Amacımız budur. Teşekkür ederim.



MHP ile ortak çalışma

Sayın Bahçeli Mitili İstanbul'a atmıştır. Ama mitilin üzerinde oturmuyor. Dolaşıyor, çalışıyor. Ülkücü kardeşlerim ben inanıyorum ki gece gündüz demeden çalışıyorlar. Hemşehri gruplarıyla görüşüyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Zaman zaman o programlara biz de katılıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok.



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