Cumhur İttifakı İstanbul adayı AK Partili Binali Yıldırım ile Millet İttifakı İstanbul adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u tartışacağı canlı yayın programının nerede olacağı belli oldu. Edinilen bilgilere göre, canlı yayın programı TRT'de yapılacak

Cumhur İttifakı İstanbul adayı AK Partili Binali Yıldırım ile Millet İttifakı İstanbul adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u tartışacağı canlı yayın programının nerede olacağı belli oldu. Edinilen bilgilere göre, canlı yayın programı TRT'de yapılacak