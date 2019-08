Son dakika haberleri... Binali Yıldırım, Erdoğan'ı cep telefonuna bakın nasıl kaydetmiş

AK Partili Binali Yıldırım'ın Malatya Battalgazi ilçesinde gençlik buluşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında kameralar kayıttaydı. Yıldırım'ın Erdoğan'ı cep telefonuna 'RTE' olarak kaydettiği görüntülere yansıdı

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya'da sosyal medya üzerinden başlayan çay daveti kapsamında düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya geldi.



Yıldırım, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın kentteki gençleri Twitter üzerinden çaya davet etmesiyle başlayan ve Battalgazi Belediyesi Orduzu Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Malatya Gençlik Buluşması" programına katıldı.



Burada konuşan Yıldırım, özel bir gün yaşadıklarını ve yaptıkları buluşmanın yeni bir format olduğunu belirtti.



Düzenlenen toplantının alışılagelmiş AK Parti toplantılarından biri olmadığına değinen Yıldırım, etkinliğin sosyal medyanın gücünü gösterdiğini söyledi.



Yıldırım, sosyal medyanın dünyanın her yerindeki insanları bir araya getirdiğini belirterek, "Sosyal medya insanların geleceği. Birkaç gün içerisinde bir sosyal mesajla, 'Twitt' ile başlayan bu hareket kısa sürede bu hale geldi. Genç milletvekillerimiz, 'memleketimizin her bölgesinden bu davete katılıyorum' dedi. Bize de çağrı yaptılar. Malum biz bir seçim tecrübesi yaşadık. O zaman ben gençleri 'kankam' olarak ilan etmiştim. Seçim bitti ama kankalık devam ediyor. Evelallah kankalarımla her zaman her yerde buluşmak için hazır ve nazırım. Bugün buradayız, başka bir gün inşallah başka yerde olacağız ama hep beraber olacağız. Bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız." diye konuştu.



YILDIRIM, ERDOĞAN'I BAKIN NE DİYE KAYDETMİŞ



Binali Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, telefonuna 'RTE' olarak kaydettiği görüldü.



