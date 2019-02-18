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Son Dakika haberleri: Binali Yıldırım görevi bıraktı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Bugün itibarıyla TBMM Başkanlığı görevimden çekileceğim"

Son Dakika haberleri: Binali Yıldırım görevi bıraktı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski TBMM başkanları ve 27. Dönem milletvekilleriyle TBMM Tören Salonu'nda yemekte bir araya geldi.

Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle: 
- Görevi Celal Adan'a devredeceğim. Seçilecek yeni başkana başarılar diliyorum.
-Yemekten sonra TBMM Başkanlığı'ndan ayrılma dilekçemi teslim edeceğim.


Ayrıntılar gelecek...

Etiketler; #tbmm #binali yıldırım
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