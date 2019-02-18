TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski TBMM başkanları ve 27. Dönem milletvekilleriyle TBMM Tören Salonu'nda yemekte bir araya geldi.
Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- Görevi Celal Adan'a devredeceğim. Seçilecek yeni başkana başarılar diliyorum.
-Yemekten sonra TBMM Başkanlığı'ndan ayrılma dilekçemi teslim edeceğim.
Ayrıntılar gelecek...
TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Bugün itibarıyla TBMM Başkanlığı görevimden çekileceğim"
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski TBMM başkanları ve 27. Dönem milletvekilleriyle TBMM Tören Salonu'nda yemekte bir araya geldi.