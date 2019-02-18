TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Bugün itibarıyla TBMM Başkanlığı görevimden çekileceğim"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski TBMM başkanları ve 27. Dönem milletvekilleriyle TBMM Tören Salonu'nda yemekte bir araya geldi.



Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Görevi Celal Adan'a devredeceğim. Seçilecek yeni başkana başarılar diliyorum.

-Yemekten sonra TBMM Başkanlığı'ndan ayrılma dilekçemi teslim edeceğim.





Ayrıntılar gelecek...