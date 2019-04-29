Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Partili Binali Yıldırım'ın partisinin Ankara Kızılcahamam toplantısına neden katılmadığını yazdı. Yılman, "Binali Yıldırım Kızılcahamam Kampı'na davet bile edilmemiş. Sanıyorum kampa davet edilenler arasında sadece belediye başkanları, il başkanları ve MKYK üyeleri olmuş. Malumunuz Binali Bey pozisyonu gereği şu anda sade bir milletvekili olduğundan ona davet yapılmamış. Açıkçası ben bunu duyunca çok şaşırdım. Ve kendisine de söyledim. Zannımca bu olmamış! Yani kim ya da kimler organize etti Kızılcahamam Kampı ile ilgili bu davet işini bilmiyorum ama Binali Yıldırım gibi parti için çok müstesna bir ismi, 'Nasıl olsa o da artık sıradan bir milletvekili!' deyip davet etmemek yakışık kalmamış" ifadelerini kullandı

AK Parti'nin Ankara Kızılcahamam'da düzenlediği toplantıya Cumhur İttifakı İstanbul adayı AK Partili Binali Yıldırım'ın neden katılmadığı merak ediliyordu.



Habertürk yazarı Sevilay Yılman da bugünkü köşesinde, Yıldırım'ın neden toplantıya katılmadığını yazdı.



Yılman, şunları ifade etti:



"Dün en çok merak edilen bir diğer konu da Kızılcahamam Kampı idi.



31 Mart seçiminin değerlendirmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Kızılcahamam’da kampa giren AK Partililer arasında neden Binali Yıldırım'ın olmadığı çok sorgulandı.



Ve bunun üzerine de mesela 31 Mart seçimleri tartışmaları dolayısıyla partisiyle arasında bir soğukluk olduğundan Yıldırım'ın kendisinin kampa gitmediği filan yazılıp çizildi.



O yorum da kesinlikle doğru değil.



Çünkü Binali Yıldırım Kızılcahamam Kampı'na davet bile edilmemiş.



Sanıyorum kampa davet edilenler arasında sadece belediye başkanları, il başkanları ve MKYK üyeleri olmuş.



Malumunuz Binali Bey pozisyonu gereği şu anda sade bir milletvekili olduğundan ona davet yapılmamış.



Açıkçası ben bunu duyunca çok şaşırdım. Ve kendisine de söyledim.



Zannımca bu olmamış! Yani kim ya da kimler organize etti Kızılcahamam Kampı ile ilgili bu davet işini bilmiyorum ama Binali Yıldırım gibi parti için çok müstesna bir ismi, 'Nasıl olsa o da artık sıradan bir milletvekili!' deyip davet etmemek yakışık kalmamış.



Kusura bakmasınlar ama belediye başkanlarının davetli olduğu bir toplantıya Binali Bey'in davet edilmemesi, Binali Bey'in seçimi kaybetmiş olduğunun bir bakıma AK Parti cenahınca da kabulü gibi oldu.



Ve hatta yeni bir seçim ihtimalinde belki de yeniden aday gösterilmeyeceği (istifa ettirilerek) anlamına da gelebileceğinin düşünülmesine sebep olup, inanılmaz bir siyasi basiretsizlik örneği olarak kayda geçti bu durum!"



BİNALİ YILDIRIM NE DEMİŞTİ



"Ben kaybedilmiş bir seçimi, kazanmak için uğraşacak bir insan değilim. Bu makamların daha fazlasını gördüm daha fazlasında sorumluluk aldım. Benim hassasiyetim, bizlere verilen oyların yerli yerine gidip gitmediğinden emin olmak. Bunun için çaba gösterdik" diyen Yıldırım, "Hukuki bir süreç Yüksek Seçim Kurulu'nda devam ediyor. Bize düşen onun sonucunu beklemek ve ondan sonra da herkes işine gücüne bakacak" şeklinde konuşmuştu.



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