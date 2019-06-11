Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Binali Yıldırım soruları istemiş bana bilgi geldi" diyen Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na yanıt verdi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Binali Yıldırım soruları istemiş bana bilgi geldi" diyen Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na yanıt verdi.



"Varsa elinde kanıt ispatlasın yoksa da özür dilesin" diyen Yıldırım, " Yalan söyleme üzerine kurulu çirkin bir siyaseti İstanbullular hak etmiyor. Bunun adı basitliktir." ifadelerini kullandı.



Yıldırım'ın açıklaması şöyle;

CHP adayı biraz önce ortak canlı yayınla ilgili "Binali Yıldırım soruları istemiş bana bilgi geldi" diyor. Sonra da kendisine tarafların yalanlaması iletildiğinde "öyle değilse yanlış anlamışım" diyor.

Varsa elinde kanıt ispatlasın yoksa da özür dilesin. Yalan söyleme üzerine kurulu çirkin bir siyaseti İstanbullular hak etmiyor. Bunun adı basitliktir.



İmamoğlu ne demişti?

NTV ve Star TV ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Sayın Yıldırım soruların görüşülmesini talep etmiş. Danışmanıma bu ifadelerimi söyledim. Biz müdahale eden değil sadece gözetleyen konumda olalım." ifadelerini kullandı.



Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun tüm kanallara açık ortak yayını 16 Haziran’da İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında yapılacak.



ulusal.com.tr