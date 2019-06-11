Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Binali Yıldırım soruları istemiş bana bilgi geldi" diyen Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na yanıt verdi. İmamoğlu'na bir yanıt da İsmail Küçükkaya'dan geldi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Binali Yıldırım soruları istemiş bana bilgi geldi" diyen Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na yanıt verdi.



"Varsa elinde kanıt ispatlasın yoksa da özür dilesin" diyen Yıldırım, " Yalan söyleme üzerine kurulu çirkin bir siyaseti İstanbullular hak etmiyor. Bunun adı basitliktir." ifadelerini kullandı.



Yıldırım'ın açıklaması şöyle;

CHP adayı biraz önce ortak canlı yayınla ilgili "Binali Yıldırım soruları istemiş bana bilgi geldi" diyor. Sonra da kendisine tarafların yalanlaması iletildiğinde "öyle değilse yanlış anlamışım" diyor.

Varsa elinde kanıt ispatlasın yoksa da özür dilesin. Yalan söyleme üzerine kurulu çirkin bir siyaseti İstanbullular hak etmiyor. Bunun adı basitliktir.



İmamoğlu ne demişti?

NTV ve Star TV ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Sayın Yıldırım soruların görüşülmesini talep etmiş. Danışmanıma bu ifadelerimi söyledim. Biz müdahale eden değil sadece gözetleyen konumda olalım." ifadelerini kullandı.



İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na yanıt

Habertürk'te canlı yayına bağlanan gazeteci İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun "Yıldırım soruların görüşülmesini talep etmiş" sözleri için bir açıklama yaptı. Küçükkaya, "Galiba Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın ortak yayındaki soruları görmek istediğini söylemiş. Bunu nereden çıkardığını bilmiyorum. Çünkü Ekrem İmamoğlu ile günlerdir hiç konuşmadım. Dolayısıyla böyle bir şeyi bana dayandırarak söylemiş olması bir milyarda sıfır ihtimal" dedi.



Küçükkaya şunları söyledi:

"Birincisi ben gerçekten günlerdir Ekrem İmamoğlu ile konuşmadım. İkincisi daha hazırlanmış hiçbir soru yok. Üçüncüsü Binali Yıldırım'ın benden böyle bir talebi olmadı, olamaz. Dördüncüsü açık oturuma ilişkin henüz hiçbir soru hazırlanmadığı gibi hazırlanma aşamasında, sonrasında, yayından önce de hiç kimsenin bunu benim dışımda bilmesi mümkün değil. Kimseye vermem ben onları."



Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun tüm kanallara açık ortak yayını 16 Haziran’da İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında yapılacak.



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