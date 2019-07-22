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Son dakika haberleri... Bingöl Yesidu'da 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi! 2'si arananlar listesindeydi

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) tarafından "Terörle Mücadele Harekatı Kapsamında, Bingöl Yedisu ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda; 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Son iki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 8 olmuştur." açıklaması yapıldı. 4 teröristten 2'sinin, "Terörden Arananlar Listesi"nde olduğu tespit edildi Şırnak'ın Silopi ilçesinde biri kadın 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Son dakika haberleri... Bingöl Yesidu'da 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi! 2'si arananlar listesindeydi

Jandarma Genel Komutanlığınca (JGK) terörle mücadele harekatı kapsamında Bingöl Yedisu ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Son iki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 8 oldu.

2'Sİ ARANANLAR LİSTESİNDE

4 teröristten 2'sinin, "Terörden Arananlar Listesi"nde olduğu tespit edildi.

ŞIRNAK'TA 2 TERÖRİST TESLİM OLDU

Şırnak'ın Silopi ilçesinde biri kadın 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçarak Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na gelen biri kadın 2 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Gözaltına alınan teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #bingöl #yedisu
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