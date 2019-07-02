Son dakika haberleri... Birçok ilde büyük FETÖ operasyonu yapılıyor: Onlarca kişi gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 28'i muvazzaf 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Konya merkezli 25 ilde yürütülen FETÖ soruşturmasında aralarında muvazzafların da bulunduğu 40 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 şüphelinin yakalanması için 15 ilde operasyon başlatıldı

İzmir merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, 28'i muvazzaf olmak üzere 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının TSK'daki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor. Bu kapsamda Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızan FETÖ mensuplarının TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen, aralarında aktif görevdeki 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 18 astsubay ve 5 uzman çavuş ile meslekten ihraç edilen 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 4 astsubay, 2 emekli astsubay, sözleşmesi feshedilen 1 astsubay, 1 emekli uzman çavuş ve askeri okuldan ilişiği kesilen 4 öğrenci olmak üzere 42 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı çıkartıldı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıların yakalanması için bu sabah İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, Balıkesir, Kütahya, Mardin, Yalova, Çorum, Muğla, Amasya, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mersin, Eskişehir, Hatay ve Van'da operasyon başlattı.



KONYA MERKEZLİ OPERASYON



Konya merkezli 25 ilde yürütülen FETÖ soruşturmasında aralarında muvazzafların da bulunduğu 40 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.



İSTANBUL MERKEZLİ OPERASYON



İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 şüphelinin yakalanması için 15 ilde operasyon başlatıldı.