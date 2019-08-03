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Son dakika haberleri... Birçok ilde FETÖ operasyonu yapılıyor: Çok sayıda polis için gözaltı kararı var

Adana merkezli 19 ilde FETÖ soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında görevine devam edenlerin de bulunduğu 41 polis hakkında gözaltı kararı verildi

Son dakika haberleri... Birçok ilde FETÖ operasyonu yapılıyor: Çok sayıda polis için gözaltı kararı var

FETÖ'ye yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak Adana merkezli 19 ilde FETÖ-PYD soruşturması başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, aralarında görevine devam edenlerin de bulunduğu 41 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabahın ilk saatlerinde şüphelilerin evlerine yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler Adana'ya götürüldü.

ulusal.com.tr

Etiketler; #gözaltı #polis #operasyon #pdy #fetö #adana
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