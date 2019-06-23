Son dakika haberleri... Bitlis Tatvan'da 3 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Bitlis Tatvan kırsalında, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca bugün düzenlenen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tatvan ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği de kaydedildi.

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