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Son dakika haberleri... Bitlis Tatvan'da 3 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Bitlis Tatvan kırsalında, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca bugün düzenlenen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika haberleri... Bitlis Tatvan'da 3 terörist öldürüldü
Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. 

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tatvan ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği de kaydedildi.

Kaynak: AA
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