Son dakika haberleri... Bitlis Tatvan'da 3 terörist öldürüldü

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tatvan ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği de kaydedildi.
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