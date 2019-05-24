Bitlis'in Tatvan ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda da 4 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan Bitlis'in Tatvan ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirdi.
Yapılan açıklama şöyle;
İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında; Bitlis-Tatvan ilçe kırsalında Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nın da destek verdiği operasyonda yakın hava desteği ile birlikte toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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