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Son dakika haberleri... Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Bitlis-Tatvan ilçe kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika haberleri... Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi
Bitlis'in Tatvan ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda da 4 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan Bitlis'in Tatvan ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirdi.

Yapılan açıklama şöyle;
İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında; Bitlis-Tatvan ilçe kırsalında Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nın da destek verdiği operasyonda  yakın hava desteği ile birlikte toplam  4 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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