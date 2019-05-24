İçişleri Bakanlığı, Bitlis-Tatvan ilçe kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bitlis'in Tatvan ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda da 4 terörist etkisiz hale getirildi.



İçişleri Bakanlığı'ndan Bitlis'in Tatvan ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirdi.



Yapılan açıklama şöyle;

İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında; Bitlis-Tatvan ilçe kırsalında Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nın da destek verdiği operasyonda yakın hava desteği ile birlikte toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.