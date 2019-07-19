Son dakika haberleri... Bitlis'te terör saldırısı: Merkez Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş şehit oldu! Valilikten saldırı açıklaması

Bitlis'te, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Merkez Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş şehit oldu. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt "Bitlis’te kahpe bir saldırı sonucu şehadete yürüyen Bitlis Merkez ilçe j. Kom. Binbaşı Zafer AKKUŞ’a ve Pençe operasyonunda şehadete yürüyen P. Uz. Onb. Mustafa Ünal’a Allah’tan rahmet diliyorum. MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN." ifadelerini kullandı. Valilik açıklamasında "Bitlis İl J.K.lığı unsurlarınca Bitlis Merkez kırsalında 19.07.2019 günü icra edilen Operasyonda bölgedeki Güvenlik kuvvetlerimize BTÖ mensupları tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırı neticesinde J. Binbaşı Zafer AKKUŞ şehit edilmiştir. Olay bölgesinde Hava destekli operasyon genişletilerek devam etmektedir. Milletimizin başı sağ olsun" denildi

Bitlis'te, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Merkez Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş şehit oldu.



Alınan bilgiye göre, sorumluluk bölgesindeki güvenlik korucularını kontrol etmek amacıyla merkeze bağlı Çalıdüzü köyü bölgesine giden Akkuş'un içinde bulunduğu sivil araca PKK'lı teröristlerle roketli saldırı düzenlendi.



Saldırıda ağır yaralanan Akkuş, kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesinde şehit oldu.



Saldırı sonrası bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.



MHP'DEN BAŞSAĞLIĞI



MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, şehitlere başsağlığı diledi.



Enginyurt, "Bitlis’te kahpe bir saldırı sonucu şehadete yürüyen Bitlis Merkez ilçe j. Kom. Binbaşı Zafer AKKUŞ’a ve Pençe operasyonunda şehadete yürüyen P. Uz. Onb. Mustafa Ünal’a Allah’tan rahmet diliyorum. MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN." ifadelerini kullandı.



BİTLİS VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA



Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şunlar belirtildi:



"Bitlis İl J.K.lığı unsurlarınca Bitlis Merkez kırsalında 19.07.2019 günü icra edilen Operasyonda bölgedeki Güvenlik kuvvetlerimize BTÖ mensupları tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir.



Saldırı neticesinde J. Binbaşı Zafer AKKUŞ şehit edilmiştir. Olay bölgesinde Hava destekli operasyon genişletilerek devam etmektedir. Milletimizin başı sağ olsun.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 19/07/2019"



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