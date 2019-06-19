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Son dakika haberleri... BM, Cemal Kaşıkçı raporunu açıkladı: Yargısız infaz

BM'nin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporda "Kaşıkçı'nın öldürülmesi Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu yargısız bir infazdır. Suudi Arabistan, diplomatik ayrıcalıkları suistimal etmesinden dolayı Türk Hükümeti'nden özür dilemeli." denildi

Son dakika haberleri... BM, Cemal Kaşıkçı raporunu açıkladı: Yargısız infaz

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı rapor açıklandı.

Açıklanan raporda şunlar denildi:

"Kaşıkçı'nın öldürülmesi Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu yargısız bir infazdır.

Suudi Arabistan, diplomatik ayrıcalıkları suistimal etmesinden dolayı Türk Hükümeti'nden özür dilemeli.

ABD, Kaşıkçı cinayetinin araştırılması için FBI soruşturması başlatmalı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar var."


Kaynak: AA
Etiketler; #Birleşmiş milletler #cemal kaşıkçı #türkiye #suudi arabistan
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