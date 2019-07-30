Son dakika haberleri... Bu sabah düğmeye basıldı! İzmir ve Adana merkezli 7 ilde büyük FETÖ operasyonu

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, 20'si muvazzaf 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında da 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının TSK'deki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor.



Bu kapsamda FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 20'si muvazzaf, 23 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, İstanbul, Ankara, Kayseri, Diyarbakır, Hakkari, Mersin, Gaziantep, Batman, Muğla, Yalova, Amasya, Ordu, Adana ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Gözaltı kararı verilenler arasında aktif görevde 1 teğmen, 19 astsubay ile meslekten ihraç edilen 1 teğmen ve 2 emekli astsubay olduğu belirtildi.



Öte yandan, örgütün İzmir'in Karşıyaka ilçesi kadın yapılanmasına yönelik bir başka soruşturma kapsamında da 24 kadın şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.



ADANA MERKEZLİ 7 İLDE OPERASYON



Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütle irtibatlı olduğu ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.



Çalışmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de olduğu 30 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi.



Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.