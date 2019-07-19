Son dakika haberleri... Bugünkü 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası çok önemli uyarı: 7.3 büyüklüğünde deprem...

Bugünkü 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası değerlendirmelerde bulunan Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan, "Bu bölgede depremlerin yıkıcı olabilmesi için M6,4 ile M6,6'dan daha büyük olması gerekir. Peki! Korint göçüntüsü bu büyüklükte deprem üretebilir mi? Üretebilir. Bu bölgede beklenen en büyük deprem M7,3'de dek varabilir." dedi

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın 22 kilometre kuzeybatısında 5.1 büyüklüğünde bir deprem oldu.



Deprem sonrası Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan'dan önemli uyarı geldi.



Ahmet Ercan, şunları belirtti:



"Atina'nın 26 km KB'sındaki Florina'da 14.30 dolayında M5,1 büyüklüğünde deprem oldu. Atina ile Mora arasındaki körfez, Gökova-İstanköy-Santorini-Atina yayı "Yanardağ Kuşağı" üzerinde yer alıyor. Burada egemen olan avkulanma, körfezin kuzey ile güney kıyısı boyunca uzanan düz, göçüntü kırıkları üzerinde olur. KIsacası burası bir göçüntü-graben kuşağıdır. Bu kuşakların süreğini, Batı Anadolu'daki göçüntü kuşakları olarak görüyoruz. Göçüntü kırıkları boyunca olan depremler, yanal atımlı depremlere göre daha çok etkili olurlar. Atina göçünün alanında 150 ile 180 km derinliğe varan depremler olur. Bu bölgede, ayrıca Pelepones yarım adasında itici güç doğrultusu K45D olup, Güney Ege Yayına (Hellenic Arc) doğru bir kaktırma sürmektedir. Ege Deniz içinde Moho Süreksizliği derinliği ya da Yerkabuğu kalınlığı 30 ile 32 km iken, sözü edilen Korint körfezinin güney-doğusunda 30 km iken kısa bir uzaklıkta, İyon denizi girişinde/KB'da 40 km'ye dek varır. Korint körfezi dolayında 5,1 büyüklüğündeki depremler son 5 yıldır oluşmaktadır. En çok etkilediği yerler Atina ile Patras'dır. Ancak bu bölgede depremlerin yıkıcı olabilmesi için M6,4 ile M6,6'dan daha büyük olması gerekir. Peki! Korint göçüntüsü bu büyüklükte deprem üretebilir mi? Üretebilir. Bu bölgede beklenen en büyük deprem M7,3'de dek varabilir."



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