Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bugünkü deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Sisam'ın üzerinde 6-6.2 büyüklüğünde bir depremin gelecek günlerde olmasını bekliyorum" uyarısında bulundu. Bugünkü depremi değerlendiren Ercan, "Bu depremin artçı depremleri, en çok 4.2 büyüklüğünde olmak üzere gelecek 15 gün içinde duyulacaktır ve bunlar da küçük sarsıntılar yaratacaktır" şeklinde konuştu

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bugün meydana gelen büyük depremi değerlendirdi.



Ahmet Ercan, şunları söyledi:



"Bugün Kuşadası'ndayım ve Kuşadası'ndayken Kuşadası'nda 5.1 büyüklüğünde saat 11.39'da bir deprem oldu. Bu deprem, derinliği yaklaşık 5-18 kilometre içinde ve granit katman içinde patladı. Depremin olduğu kırık, Büyük Menderes ve Küçük Menderes kırıklarının Pamucak Körfezi içinde oluşmuştur. Bu kırık, Pamukkale'nin bulunduğu kesimden Nazilli, Aydın'ı geçerek Kuşadası'nı geçerek Sisam adasına doğru gidiyor ve aynı zamanda Ödemiş'ten Tire'den doğru gelen Küçük Menderes kırığı da Selçuk üzerinden Pamucak'tan Seferihisar'ın önünden Ege Denizi'ne doğru uzanıyor. Tam bu kesimde, hemen Sisam'ın üzerinde 6-6.2 büyüklüğünde bir depremin gelecek günlerde olmasını bekliyorum. Bugünkü olan deprem ise Pamucak Körfezi'nde Ahmetbeyliği köyünün yaklaşık 5 kilometre güneyinde ve Pamucak Körfezi içinde olmuştur. Gelecek Sisam depreminin sanki bir belirtisi gibidir. Bu depremin artçı depremleri, en çok 4.2 büyüklüğünde olmak üzere gelecek 15 gün içinde duyulacaktır ve bunlar da küçük sarsıntılar yaratacaktır."



ulusal.com.tr

