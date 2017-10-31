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Bülent Tezcan'dan ilk açıklama
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Son dakika haberleri: Bülent Tezcan'dan ilk açıklama

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, yaptığı açıklamada, "Sözlerim siyasi bir eleştiridir, bedel ödenecekse ilk biz ödeyeceğiz" dedi

Son dakika haberleri: Bülent Tezcan'dan ilk açıklama

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, yaptığı açıklamada, "Sözlerim siyasi bir eleştiridir, bedel ödenecekse ilk biz ödeyeceğiz" dedi

Etiketler; #chp #Bülent Tezcan
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