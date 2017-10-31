CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, yaptığı açıklamada, "Sözlerim siyasi bir eleştiridir, bedel ödenecekse ilk biz ödeyeceğiz" dedi

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Sözcüsü CHP Sözcüsü Bülent Tezcan , yaptığı açıklamada, "Sözlerim siyasi bir eleştiridir, bedel ödenecekse ilk biz ödeyeceğiz" dedi