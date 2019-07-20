Burdur'da art arda depremler
Burdur'da art arda depremler
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Son dakika haberleri... Burdur Karamanlı'da art arda depremler (20 Temmuz 2019 Cumartesi Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Burdur'un Karamanlı ilçesinde gece saatlerinden itibaren art arda çok sayıda deprem oldu. Büyüklükleri 1.4 ile 3.2 arasında değişen depremler, halkta panik ve korkuya sebep oldu. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken herhangi bir can ya da mal kaybının olmadığı öğrenildi

Son dakika haberleri... Burdur Karamanlı'da art arda depremler (20 Temmuz 2019 Cumartesi Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Burdur'un Karamanlı ilçesi, depremlerle sallandı.

Gece 04.56'da olan ilk deprem sonrası çok sayıda deprem meydana geldi.

Depremlerin büyüklükleri, 1.4 ile 3.2 arasında değişiyor.

Şimdiye kadar en büyüğü, 3.2 olan ve art arda meydana gelen depremler halkta korku ve panik yarattı.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken herhangi bir can ya da mal kaybının olmadığı öğrenildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ AFAD SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Etiketler; #burdur #Karamanlı #deprem
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