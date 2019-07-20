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Burdur'da art arda depremler! AFAD'dan ilk açıklama
Burdur'da art arda depremler! AFAD'dan ilk açıklama
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Son dakika haberleri... Burdur Karamanlı ve Tefenni'de art arda depremler! AFAD'dan ilk açıklama (20 Temmuz 2019 Cumartesi Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Burdur'un Karamanlı ilçesinde gece saatlerinden itibaren art arda çok sayıda deprem oldu. Büyüklükleri 1.4 ile 3.2 arasında değişen depremler, halkta panik ve korkuya sebep oldu. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken herhangi bir can ya da mal kaybının olmadığı öğrenildi. Saat 11.33'te Tefenni'de meydana gelen 2.9 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD'dan yapılan ilk açıklamada "İlçelerimiz Tefenni ve Karamanlı'da olan depremler sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi

Son dakika haberleri... Burdur Karamanlı ve Tefenni'de art arda depremler! AFAD'dan ilk açıklama (20 Temmuz 2019 Cumartesi Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Burdur'un Karamanlı ilçesi, depremlerle sallandı.

Gece 04.56'da olan ilk deprem sonrası çok sayıda deprem meydana geldi.

Depremlerin büyüklükleri, 1.4 ile 3.2 arasında değişiyor.

Şimdiye kadar en büyüğü, 3.2 olan ve art arda meydana gelen depremler halkta korku ve panik yarattı.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken herhangi bir can ya da mal kaybının olmadığı öğrenildi.

DEPREM SONRASI AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

Saat 11.33'te Tefenni'de meydana gelen 2.9 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD'dan yapılan ilk açıklamada "İlçelerimiz Tefenni ve Karamanlı'da olan depremler sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ AFAD SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Etiketler; #burdur #Karamanlı #deprem
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