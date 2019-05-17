MAHMUT TANAL'DAN BURHAN KUZU İDDİASI
24-25-26-27'nci dönem CHP Milletvekili Mahmut Tanal, "Beklenen kabine değişikliğinde @BurhanKuzu’ya bakanlık verileceği, kulislerde konuşuluyor." iddiasında bulundu.
BURHAN KUZU'DAN YANIT
AK Parti Kurucusu - 22. 23. 24. 26. Dönem Milletvekili - TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu, hakkındaki iddia sonrası açıklama yaptı.
"OLACAKSA DA OLMAZ"
Kuzu, Tanal'a verdiği yanıtta "Sen yazdın ya Mahmut! Olacaksa da olmaz. Çünkü hayırsız adamsın." ifadeleri kullandı.
ulusal.com.tr
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