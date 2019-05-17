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Son dakika haberleri... Burhan Kuzu'dan Mahmut Tanal'ın 'bakanlık' iddiasına ilk açıklama

CHP'li Mahmut Tanal'ın Burhan Kuzu iddiasına yanıt geldi. "Beklenen kabine değişikliğinde @BurhanKuzu'ya bakanlık verileceği, kulislerde konuşuluyor." ifadelerini kullanan Tanal'a yanıt veren Burhan Kuzu, açıklaması yaptı

Son dakika haberleri... Burhan Kuzu'dan Mahmut Tanal'ın 'bakanlık' iddiasına ilk açıklama
MAHMUT TANAL'DAN BURHAN KUZU İDDİASI

24-25-26-27'nci dönem CHP Milletvekili Mahmut Tanal, "Beklenen kabine değişikliğinde @BurhanKuzu’ya bakanlık verileceği, kulislerde konuşuluyor." iddiasında bulundu.

BURHAN KUZU'DAN YANIT

AK Parti Kurucusu - 22. 23. 24. 26. Dönem Milletvekili - TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu, hakkındaki iddia sonrası açıklama yaptı.

"OLACAKSA DA OLMAZ"

Kuzu, Tanal'a verdiği yanıtta "Sen yazdın ya Mahmut! Olacaksa da olmaz. Çünkü hayırsız adamsın." ifadeleri kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #burhan kuzu #mahmut tanal #chp
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