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Son dakika haberleri...  Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti'den adaylığına itiraz kabul edildi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti'den adaylığıyla ilgili yapılan itirazlar İl Seçim Kurulunca kabul edilip, YSK'ya gönderildi.

Son dakika haberleri...  Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti'den adaylığına itiraz kabul edildi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti'den adaylığıyla ilgili yapılan itirazlar İl Seçim Kurulunca kabul edilip, YSK'ya gönderildi.

Etiketler; #Burhanettin Kocamaz #Demokrat Parti #ysk
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