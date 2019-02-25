Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti'den adaylığıyla ilgili yapılan itirazlar İl Seçim Kurulunca kabul edilip, YSK'ya gönderildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti'den adaylığıyla ilgili yapılan itirazlar İl Seçim Kurulunca kabul edilip, YSK'ya gönderildi.