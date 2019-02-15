banner1002
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Serbest piyasada döviz bu fiyatlarla açıldı
Serbest piyasada döviz bu fiyatlarla açıldı
Çok sayıda iptal var
Çok sayıda iptal var
İzmir Çiğli'de patlama
İzmir Çiğli'de patlama

Son dakika haberleri... Bursa'da 121 kişi tutuklandı

Bursa'da, 4 bin polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 206 zanlıdan 121'i tutuklandı

Son dakika haberleri... Bursa'da 121 kişi tutuklandı

Bursa'da, 4 bin polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 206 zanlıdan 121'i tutuklandı.

Operasyonda yakalanan 206 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 121'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay 

İl genelinde 12 Şubat'ta sabaha karşı 4 bin polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapılmıştı.

Ekipler, kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri binalarda arama yapmış, Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak'ın yönettiği operasyonda, narkotik dedektör köpekler de kullanılmıştı. Operasyonda 206 şüpheli gözaltına alınmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #bursa #tutuklama
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.