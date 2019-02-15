Bursa'da, 4 bin polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 206 zanlıdan 121'i tutuklandı

Bursa'da, 4 bin polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 206 zanlıdan 121'i tutuklandı.



Operasyonda yakalanan 206 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan 121'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay



İl genelinde 12 Şubat'ta sabaha karşı 4 bin polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapılmıştı.



Ekipler, kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri binalarda arama yapmış, Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak'ın yönettiği operasyonda, narkotik dedektör köpekler de kullanılmıştı. Operasyonda 206 şüpheli gözaltına alınmıştı.