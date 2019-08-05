Son dakika haberleri... Bursa'da 9 ayrı noktada orman yangını! Valilikten açıklama

Bursa Valiliği, Çivili yakınlarındaki orman yangınıyla ilgili açıklama yaptı. Valilik, "Saat:09.30 civarında 5 ayrı noktada ayrı ayrı zamanlarda orman yangını çıkmış olup, şu an 9 ayrı noktada devam etmektedir." açıklaması yaptı

Bursa Valiliği, Çivili yakınlarındaki orman yangınıyla ilgili açıklama yaptı.



Valilik açıklaması şöyle:



"İlimiz Orhaneli ile Mustafakemalpaşa arasında bulunan Çivili yakınlarındaki ormanlık alanda bugün Saat:09.30 civarında 5 ayrı noktada ayrı ayrı zamanlarda orman yangını çıkmış olup, şu an 9 ayrı noktada devam etmektedir.



Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirilmiştir. Ayrıca 5 helikopter de söndürme çalışmalarına eşlik etmekte ve 2 helikopterin daha en kısa zamanda çalışmalara katılması sağlanacak olup, bütün imkanlar seferber edilmektedir.



Yangının nasıl çıktığı konusu, olayların değerlendirmesi ile ortaya çıkacaktır."



ulusal.com.tr