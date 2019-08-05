Son dakika haberleri... Bursa'da 9 ayrı noktada orman yangını! Valilikten açıklama

Bursa Valiliği, Çivili yakınlarındaki orman yangınıyla ilgili açıklama yaptı.
Valilik açıklaması şöyle:
"İlimiz Orhaneli ile Mustafakemalpaşa arasında bulunan Çivili yakınlarındaki ormanlık alanda bugün Saat:09.30 civarında 5 ayrı noktada ayrı ayrı zamanlarda orman yangını çıkmış olup, şu an 9 ayrı noktada devam etmektedir.
Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirilmiştir. Ayrıca 5 helikopter de söndürme çalışmalarına eşlik etmekte ve 2 helikopterin daha en kısa zamanda çalışmalara katılması sağlanacak olup, bütün imkanlar seferber edilmektedir.
Yangının nasıl çıktığı konusu, olayların değerlendirmesi ile ortaya çıkacaktır."
ulusal.com.tr
Bursa Valiliği, Çivili yakınlarındaki orman yangınıyla ilgili açıklama yaptı. Valilik, "Saat:09.30 civarında 5 ayrı noktada ayrı ayrı zamanlarda orman yangını çıkmış olup, şu an 9 ayrı noktada devam etmektedir." açıklaması yaptı
Bursa Valiliği, Çivili yakınlarındaki orman yangınıyla ilgili açıklama yaptı.