Bursa'da MİT ve Emniyet ekipleri büyük bir operasyona imza attı. Kırmızı ve mavi bültenlerle aranan 2 IŞİD üyesi ile onlara yardım eden 2 zanlı yakalandı

Bursa'da IŞİD'e büyük bir darbe indirildi. Aranan teröristler yakayı ele verdi.



Millî İstihbarat Teşkilatı Bursa Bölge Başkanlığı ile İl Emniyet ekipleri, ortak işbirliği yaptı. Suriye'de IŞİD adına faaliyet yürüten teröristlerin, Mudanya'da bir evde saklandığı bilgisine ulaşıldı.



Polis ekipleri, belirlenen adreslere sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Baskında 4 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.



İki kadın zanlının İnterpol tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle arandığı tespit edildi. Üzerlerinde sahte yabancı kimlik belgesi bulunduğu öğrenildi.



Teröristler ile onlara yardım eden 2 kişi sorgulanmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.





ulusal.com.tr