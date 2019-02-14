banner1002
Washington'daki Türk heyetinin gündemi Suriye
Washington'daki Türk heyetinin gündemi Suriye
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da
Altın ne kadar
Altın ne kadar
8 film birden beyaz perdede
8 film birden beyaz perdede

Son dakika haberleri... Bursa terör örgütü IŞİD'e operasyon: Onlarca gözaltı var

Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesinde 2 mahalledeki 5 adrese düzenlenen operasyonda 52 zanlı gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Bursa terör örgütü IŞİD'e operasyon: Onlarca gözaltı var

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda Suriyeli 52 şüpheli yakalandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çıkarılan arama kararına istinaden İl Emniyet Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Altıparmak ve Kuruçeşme mahallelerinde 5 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, Suriye uyruklu 52 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #bursa #ışid #operasyon
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.