EYT'lilerden oluşan bir heyetin görüşme gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok yakın isimlerden biri olan Sakarya milletvekili adayı Cihan Saraç, Ankara'daki büyük emeklilikte yaşa takılanlar mitingine sayılı günler kala açıklama yaptı. Saraç, EYT'lilerin taleplerini yetkililere ilettiğini söyledi. Cihan Saraç, "Bize gelen EYT temsilcilerimizi ve istekleri ve düşüncelerini zaten hem ulusal medyaya yansıdı hem de yetkililere ilettik. Bundan şüpheniz olmasın. Bunun da takipçisi olacağımızı buradan size müjdesini veriyorum. Güzel gelişmeler olacağına da inanıyorum" dedi

EYT'lilerden oluşan bir heyetin görüşme gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok yakın isimlerden biri olan Sakarya milletvekili adayı Cihan Saraç, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetiyle ilgili açıklama yaptı.



EYT'nin büyük Ankara mitingine sayılı günler kala yapılan açıklamada, Saraç, EYT'lilerin taleplerini yetkililere ilettiğini söyledi.



Cihan Saraç, şunları belirtti:



"Son günlerde biliyorsunuz EYT meselesi, gündeme taşınmıştı ve EYT ile ilgili Düzce, Bolu ve diğer ildeki temsilci arkadaşlarımızla da oturup kendilerinin istekleri doğrultusunda bir söyleşi yapmıştık. Bu söyleşide de söylemek istediğimiz ve vurgu yapmak istediğimiz en temel nokta, bu işin çözümü sayın Cumhurbaşkanım ve Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan ve artı ekonominin gidişatıydı.



Aynı şeyi bugün yeniden söylüyoruz. Çünkü, niye? Muhalefet olarak bakıyoruz ki muhalefetin de bu konuyla ilgili fazla böyle ümit verici hal ve tutumu yok. Önerge vermeyle veya bu olayı gündeme taşımak fikrini beyan ederek, kitleyi ayakta tutmak için yapılan hamleleri doğru bulmuyorum.



"YETKİLİLERE İLETTİK"



Bize gelen EYT temsilcilerimizi ve istekleri ve düşüncelerini zaten hem ulusal medyaya yansıdı hem de yetkililere ilettik. Bundan şüpheniz olmasın. Bunun da takipçisi olacağımızı buradan size müjdesini veriyorum. Güzel gelişmeler olacağına da inanıyorum.



"ÇÖZÜM..."



Tekrar söylüyorum, bunun çözümü ve bu noktadaki kitlenin mücadelesini takdirle karşılayarak bu çözümün sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da olduğunu ve bunun dışındaki bir arayışların da yanlış olacağını söylüyorum ve düşünüyorum.



"YAŞANACAK MAĞDURİYETLERİN AŞILACAĞI KANAATİNDEYİM"



İyi anlatırsak bazı şeyleri gündeme güzel ve mantıklı şekilde getirirsek ekonominin gerektirdiği düzelmeler inşallah olursa bu sorunu da kitlesel olarak toplumsal ve yaşanacak mağduriyetlerin aşılacağı kanaatindeyim.



"TEKLİFİNİZİ ALDIM, DÜŞÜNÜYORUM"



Takipçisi olacağız, sakın burada tabi ki yanlış anlaşılmasın. Temsilciler olarak da teklifinizi aldım, düşünüyorum. İnşallah hayırlısı olur."



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