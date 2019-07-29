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Son dakika haberleri... Büyük FETÖ operasyonunda onlarca astsubay için gözaltı kararı

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 41 şüpheliden 16'sı yakalandı

Son dakika haberleri... Büyük FETÖ operasyonunda onlarca astsubay için gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 41 astsubay hakkında gözaltı kararı verildiği, 16 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, il genelinde sabit ve kontörlü büfe hatları üzerinden FETÖ'nün sivil mahrem imamları ile örgütsel iletişim kurdukları tespit edilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerin Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli olduğu ve astsubay rütbesinde görev yaptıkları ifade edilen açıklamada, 16 kişinin yakalandığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #astsubay #Kara Kuvvetleri Komutanlığı #operasyon #fetö
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