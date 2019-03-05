Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 34 kişiden 23'ü yakalandı.
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