Emeklilikte yaşa takılanlarla EYT'lilerle ilgili hükümetten son dakika açıklaması geldi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, açıklamasında "Bu yüzden de her zaman dile getirdiğimiz ve daha önce de Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi emeklilikte yaşa takılanlar gündemimizde yok" ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk'un bu açıklamasına tepki geldi. Sandık mesajı veren EYT'liler, "Bizi kaale almayanı biz de kaale almayız. EYT çözülmedikçe oy yok." ifadeleriyle tepki gösterdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Kızılcahamam'daki bir otelde, Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri (Hizmet-İş) Sendikasının 13. Olağan Genel Kurulunun açılışına katıldı.



Burada konuşan Selçuk, açılışın ardından düzenlenecek, sendikal örgütlenmenin dünyada ve ülkedeki mevcut durumunun, taşeron sistemine karşı çözüm önerilerinin ele alınacağı panelin verimli olacağına inandığını söyledi.



"EYT gündemimizde yok"



Bütün işçilerin emeklerine her daim sahip çıktıklarını vurgulayan Selçuk, "Bunu yaparken sadece geçmiş değil, gelecek kuşaklarımızı da düşünerek bunu yaptık. Bu yüzden de her zaman dile getirdiğimiz ve daha önce de Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi emeklilikte yaşa takılanlar gündemimizde yok." dedi.



İlerleyen süreçte de güç birliğini artırarak sosyal diyaloğu daha da güçlendirerek çalışmaya, üretmeye devam edeceklerini belirten Selçuk, konuşmasını Hizmet İş Sendikasının 13'üncü Genel Kurulunun hayırlara vesile olmasını dileyerek bitirdi.



Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bakan Selçuk'a hediye takdim etti.



EYT'LİLERDEN TEPKİ



Bu açıklamaya EYT'lilerden tepki geldi.



EYT'liler sandık mesajı verdi, oy yok dedi.



Paylaşımlarda, "Bizi kaale almayanı biz de kaale almayız. EYT çözülmedikçe oy yok." ifadeleri kullanıldı.



ulusal.com.tr