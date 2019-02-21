Çanakkale Ayvacık açıklarında 5.4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, açıklamalarda bulundu

Ersoy "Umarım Müstakil bir deprem olmasını umuyoruz. Paniklemesin dikkatli olmalarında fayda var" dedi. Ersoy, olası artçı depremlere karşı vatandaşların yarım saat, bir saat dışarıda kalmalarını tavsiye etti.



​Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

5.3 büyüklüğündeki deprem yer kabuğunu kırabilecek deprem. Umarım hasar yoktur, daha çok taze çünkü.. Bundan sonraki artçı depremler izlememiz gerekiyor. Umarım Müstakil bir deprem olmasını umuyoruz. Paniklemesin dikkatli olmalarında fayda var.



Neden her yerde hissedildi?

Büyük ihtimal sığ bir depremdir. Çevreye olduğu gibi yayılamıyor. Henüz bilgilere sahip değişim ama böyle olduğunu düşünüyorum.



Artçı getirecek mi?

Şöyle Öner’imde bulunmak istiyorum. Bu depremlerde balkondan atlıyor vatandaşlar.. ben hep şunu tavsiye ediyorum. Hep derim ki hava yağışlı değilken biraz yarım saat bir saat dışarda olmak gerekir. Deprem olursa bundan kaçınmış olurlar..