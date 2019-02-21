Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yapan Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, Çanakkale Ayvacık'taki depremin başlangıç olduğunu söyledi. Ercan, depremin 45 saniye sürdüğü iddialarını, "Bunu bir belediye başkanı söylüyor. Bir bilimci söylemiyor. 5.3'lük deprem 46 saniye sürmez. 46 saniye sürecek depremin büyüklüğü, 7.5'dir. Dolayısıyla, 5.3 büyüklüğünde deprem, yaklaşık 9 saniye sürer." ifadeleriyle değerlendirdi. Ercan, Ayvacık'taki depremin olası İstanbul depremini tetiklemeyeceğinin bilgisini paylaştı

Çanakkale Ayvacık'ta dün meydana gelen büyük deprem sonrası Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Ulusal Kanal'da Umut Tezerer'in sunduğu Gün Ortası programında özel açıklamalar yaptı.



Prof. Dr. Ercan, Ulusal Kanal muhabiri Dilek Doğan'a yaptığı açıklamada, Çanakkale'deki depremin olasi bir İstanbul depremini tetiklemeyeceğini belirtti.



Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Ulusal Kanal'a şunları söyledi:



"Sığ depremler, genellikle çok geniş alanda hissedilir ama bunda bir olağanüstülülük vardır. İstanbul'un ve Zonguldak'ın Kocaeli'nin yere böyle direkt vuruş yaptı. O nedenle, Çanakkale'den ta Zonguldak'a kadar İstanbul, Edirne'ye kadar öte yandan Denizli, Aydın, İzmir, Uşak kesimlerinde dahi deprem duyuldu. Oysa depremin büyüklüğü, fazla değil. Yaklaşık 5.3 büyüklüğünde bir deprem. Kısa süreli bir deprem. Ana nedeni, sığ olması. Çıkan enerji, çok büyük bir enerji değildi.



DEPREMİN 45 SANİYE SÜRDÜĞÜ İDDİASI



Bunu bir belediye başkanı söylüyor. Bir bilimci söylemiyor. 5.3'lük deprem 46 saniye sürmez. 46 saniye sürecek depremin büyüklüğü, 7.5'dir. Dolayısıyla, 5.3 büyüklüğünde deprem, yaklaşık 9 saniye sürer. Yani halk, korkuyla bazı şeyleri abartı olarak söyler, süresinde olduğu gibi. Öyle bir şey olamaz. Eğer 46 saniye sürse, birçok ev yıkılırdı.



OLASI İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?



Tetiklemez. Bu Kuzey Anadolu kırığının en güneydeki ve en batı ucunda olan bir deprem. Oysa, İstanbul'da olmasını beklediğimiz deprem, Kuzey Anadolu kırığının en kuzeyinde olan bir deprem. İkisi arasında herhangi bir etkileşme söz konusu değil. Ancak bu kırık Evciler kırığı, yaklaşık yüzeyden 55 kilometre gözleniyor ama son deprem gösterdi ki Evciler kırığı, Edremit Körfezine doğru bir iniş gösteriyor. Bu, gerçekten önemsenmesi gerektiğini gösteriyor. Çünkü, Behram Kale'nin geçmişte yıkılmasına neden olan bu Evciler kırığının derinliğidir. Buralarda deprem beklentisi 7'ye kadar varabilir. 5.3'lük bir depremden sonra, 'evlerinize girin, artık bir tehlike yoktur' gibi sözleri, dün akşam duyunca biraz şaşırdım. Çünkü, bir bilimci böyle bir şey söz etmez. Bu bölge bir 5.4, 5.5'lik bir deprem daha olursa bunun hesabını kim verir? Dolayısıyla, bu tür açıklamaları sürekli olarak Çanakkale Valisi'nin yapması gerekiyor. Korkanlar, en az 1 hafta beklesin.



"AYVACIK'TAKİ DEPREM BAŞLANGIÇ YAPMIŞTIR"



Sakınca, sadece bölgede değil, Türkiye'nin tamamında var. Yaklaşık 1 aydır Türkiye çok büyük gerginlik yaşıyor. Gerginlik, jeofizik bağlamında da gerginlik. Doğudan gelen yükler ve güneyinden gelen baskılar altında Türkiye, batıya doğru kaçmak istiyor ve geriliyor. Bu gerginliğin neyle sonuçlanması gerekiyor? Yer de gerildiği zaman depremini yapıyor. Yeri kırıp içindeki bulunan enerjiyi boşaltıp dinginleşmesi gerekiyor. Özellikle, 2019 bir deprem yılının başlangıcıdır. Dolayısıyla, Ayvacık'taki deprem bir başlangıç yapmıştır. Bunun arkasında Anadolu'da yıkıcı depremleri, 2019'da göreceğiz. Bu depremler, 6 ile 7 arasında yıkıcı depremler olur. Yaklaşık her 5 yılda bir Türkiye büyük deprem görür. 2011 Van depremi, 7.2'lik depremden beri büyük bir deprem görmedi. Geçen yıl Bodrum'da bir deprem oldu. Yıkıcılığı olmadı ama bunun yanı sıra Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu kırığı, yıkıcı depremini yapacaktır."



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