Çanakkale Ayvacık açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından saat 01:51'e kadar en büyüğü 3.7 olan 41 artçı deprem daha meydana geldi. Alınan bilgiye göre, deprem İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve çevre illerde hissedildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Deprem sonucu ilimiz dahilinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi. Deprem sonrası Türk Kızılayı Başkanı Kınık, "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız eğer evlerinde hasar varsa evlerine girmesinler, Ege depremleri uzun süren ve sık artçı depremler oluşturabilir ve bu da hasarlı binalarda yıkım oluşturabilir. Valilik ve AFAD’ın uyarılarını dinleyin lütfen." dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İlk yaptığımız hasar tespit çalışmaları neticesinde Ayvacık'da toplamda 12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 camimiz hasar gördü." ifadelerini kullandı

Çanakkale Ayvacık açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 21:27'de Çanakkale Ayvacık açıklarında 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem İstanbul'un çok sayıda ilçesinde hissedildi.



Meydana gelen deprem sonrası Kandilli Rasathanesi ve AFAD internet sitelerine bir süre erişim sağlanamadı.



Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "Çok kısa sürdü. Her hangi bir zaiyat yaratmadı. Aşağı yukarı 45 saniye sürdü. Korkanlar var. Tabandan 2 kez vurdu. İnsanların akşamı geçirmeleri için sosyal tesislerimizi sabaha kadar açık bırakıyoruz." dedi.



İstanbul Valiliği'nden açıklama

Deprem sonrası İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 22.15 itibariyle GAMER, polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve diğer haber merkezleriyle yapılan görüşmelerde; Çanakkale Ayancık merkezli deprem sonucu ilimiz dahilinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.



Çanakkale Valiliği'nden açıklama

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı köylerde eski ve oturulmayan binalarda kısmi çatlaklar oluştuğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesince, saat 21.23'te yaşanan 5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Ayvacık ilçesi Tartışık köyünün 3,5 kilometre uzağında olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, sarsıntının yerin 5,95 kilometre derinliğinde meydana geldiğinin de tespit edildiği aktarıldı.



Depremin ardından İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin acilen toplandığı ve gerekli çalışmalara başladığı duyurulan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"İlçe kaymakamlıkları, AFAD, emniyet, jandarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve muhtarlarca bölgede yapılan taramalar neticesinde ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı meydana gelmediği anlaşılmıştır. Taramalar neticesinde ilk gelen bilgilere göre deprem nedeniyle Ayvacık ilçesine bağlı bazı köylerde eski ve oturulmayan binalarda kısmi çatlaklar oluştuğu bilgisi alınmıştır.

Ayvacık'ta 10'a yakın vatandaşımızın deprem korkusuyla hastaneye başvurduğu bilgisi alınmış olup, merkez ve diğer ilçelerimizde deprem nedeniyle hastanelere herhangi bir başvuru olmamıştır."



Kızılay'dan uyarı

Türk Kızılayı'ndan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir." denildi.



Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık ise, "Trakya Bölge Afet Merkezi ve Çanakkale Şubemizden Kızılaycılar bölgeye intikal ettiler." dedi.



Kınık, "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız eğer evlerinde hasar varsa evlerine girmesinler, Ege depremleri uzun süren ve sık artçı depremler oluşturabilir ve bu da hasarlı binalarda yıkım oluşturabilir. Valilik ve AFAD’ın uyarılarını dinleyin lütfen." dedi.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan açıklama

AFAD, 21.23'te merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.



AFAD açıklmasında ,"Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.



Bir deprem daha

5.4 büyüklüğündeki depremin ardından saat 22:42'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 6 kilometre olarak açıklandı.



BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İlk yaptığımız hasar tespit çalışmaları neticesinde Ayvacık'da toplamda 12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 camimiz hasar gördü." dedi.



ulusal.com.tr