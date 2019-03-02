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Son dakika haberleri... Çanakkale Ayvacık'ta deprem (2 Şubat 2019 Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem oldu

Son dakika haberleri... Çanakkale Ayvacık'ta deprem (2 Şubat 2019 Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Çanakkale Ayvacık'ta 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oldu.

Bilgilere göre, deprem saat 12.51'de meydana geldi.

Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Etiketler; #çanakkale #Ayvacık #deprem
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