Çanakkale'de dün akşamdan bu yana peş peşe depremler meydana geliyor. Büyüklükleri farklı olan depremler, geçtiğimiz günlerde kentte meydana gelen depremin artçıları olduğu ifade edildi. Depremin derinliği ise ortalama 7 kilometre. İşte 23 Şubat 2019 Cumartesi Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Çanakkale'nin Biga ilçesinde art arda depremler meydana geldi.



Depremler, dün gece saatlerinden itibaren olmaya başladı.



Edinilen bilgilere göre, depremlerin büyüklükleri 2 ile 3 arasında değişiyor.



Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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