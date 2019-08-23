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Son dakika haberleri! Çanakkale Biga'da deprem meydana geldi (23 Ağustos 2019 Cuma Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika verilerine göre, Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 09.58'de yerin 5.9 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son dakika haberleri! Çanakkale Biga'da deprem meydana geldi (23 Ağustos 2019 Cuma Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Son dakika haberine göre, Çanakkale'nin Biga ilçesinde deprem meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, deprem, saat 09.58'de meydana geldi.

Depremin yerin 5.9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

Öte yandan depremi hisseden vatandaşlar sosyal medya hesaplarından o anları anlatan mesajlar paylaşırken depremin herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Etiketler; #son depremler #son dakika haberleri #son dakika #deprem #biga #çanakkale
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