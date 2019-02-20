Çanakkale Biga'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından "son depremler" en çok arananlar arasında yerini aldı. Çanakkale'de meydana gelen son depremlerin büyüklüğü haberimizde

Çanakkale'nin Biga ilçesi, dün sabaha kadar 1.0 ile 4.1 büyüklüğünde toplam 49 deprem ile sallandı.



Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Biga'da 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Depremin saat 00.33'te ve 7,22 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.



Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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