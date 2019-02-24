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Son dakika haberleri... Çanakkale'de deprem (Kandilli Rasathanesi son depremler)

Çanakkale'nin Biga ilesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son dakika haberleri... Çanakkale'de deprem (Kandilli Rasathanesi son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 04:22'de Çanakkale'nin Biga ilesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  



ulusal.com.tr

Etiketler; #son depremler #deprem
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