Deprem uzmanı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Çanakkale Ayvacık'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamada bulundu

Deprem uzmanı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Çanakkale Ayvacık'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamada bulundu



İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu bölgede M5,3 büyüklüğünde bir depremin beklenebileceğini depremden 1 saat önce, bir gazeteciye açıklamıştım." dedi.



Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın açıklaması şöyle;

20 Şubat 2019 Çarşamba günü 21.23’de Çanakkale, Ayvacık Kenti göbeğinde M5,5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu bölgede M5,3 büyüklüğünde bir depremin beklenebileceğini depremden 1 saat önce, bir gazeteciye açıklamıştım.

Depremin 8,4 km derinde, granit katmanı içinde sığ sığ bir deprem olması nedeniyle, odaktan 200 km uzakta olan tüm kentlerde, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın’da duyulmuştur. Deprem yaklaşık 9 saniye sürmüştür.

Depremin üzerinde olduğu kırık Evciler Kırığı olup, Kuzey Anadolu Kırığının en güney kolu üzerinde, bunun en batı ucunda, sağ atımlı olarak gerçekleşmiştir. Yaklaşık K45D doğrultulu bu kırığın boyun 55 km doğrultusundadır. 6.14.1944 yılında bu kırık M6,8 büyüklüğünde bir deprem üretmiştir.

Bu güne kadar, bu kırığın Ayvacık’a uzandığı bilinmiyordu. Öteki yandan, bu kırığın gerçek boyunun 90 km’ye varabileceği sanılmaktadır. Diğer bir deyimle M5,5 ile deprem ucuz atlatılmıştır.

Bu bölgedeki yapı niteliğine göre depremlerin yıkıcı olması için M6,2’yi geçmesi gerekiyor. Depremin ardçıları yaklaşık 1 hafta sürecektir.

Anadolu yarımadası, gerek doğudan gelen kaktırmalar, gerekse güneyden gelen baskılar arasında çok gerildiğinden 2019 ile 2025 yılları arasının deprem yılı olması beklenmektedir. Beklenen depremler yüzde 52 oranında, sağ atımlı Kuzey Anadolu Kırığı, yüzde 33’ü Batı Anadolu-Ege Bölgesinde göçüntülü kırıklar boyunca, yüzde 13’ü de Doğu Anadolu Kırığı boyunca yer alan illerde olması beklenir.







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