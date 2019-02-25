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Son dakika haberleri... Çanakkale Ezine, Ayvacık ve Bozcaada 26 Şubat 2019 Salı günü yarın okullar tatil mi

Çanakkale Valiliği bugün kentin Ezine, Ayvacık ve Bozcaada ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle kararı aldı. Peki Çanakkale'de yarın 26 Şubat 2019 Salı günü okullar tatil mi

Son dakika haberleri... Çanakkale Ezine, Ayvacık ve Bozcaada 26 Şubat 2019 Salı günü yarın okullar tatil mi

Çanakkale'nin Ezine, Ayvacık ve Bozcaada ilçelerinde devam eden fırtına ile yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ezine, Ayvacık ve Bozcaada'da resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün ara verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden dün yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ile Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat ve Gelibolu ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirilmişti.

26 Şubat 2019 Salı günü Çanakkale'de okulların tatil olduğuna yönelik bir açıklama yapılmadı.

Etiketler; #okullar tatil mi #çanakkale
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