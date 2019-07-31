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Son dakika haberleri... Çanakkale Yenice'de deprem! Balıkesir Edremit Akçay'da da hissedildi (31 Temmuz 2019 Çarşamba AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)

Gelen son dakika haberine göre, Balıkesir ve Çanakkale'de etkili şekilde hissedilen bir deprem meydana geldi. Balıkesir'in Edremit ilçesinde olduğu kaydedilen depremle vatandaşlar sallandıklarını ve korktuklarını belirtti. Akçay ilçesinde de hissedilen depremin Çanakkale'de yaşayan vatandaşlar tarafından da hissedildiği bildirildi. Depremin merkez üssünün Çanakkale'nin Yenice ilçesi olduğu, depremin büyüklüğünün 4, derinliğinin 10 kilometre olarak kaydedildiği açıklandı

Son dakika haberleri... Çanakkale Yenice'de deprem! Balıkesir Edremit Akçay'da da hissedildi (31 Temmuz 2019 Çarşamba AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)

Gelen son dakika haberine göre, Balıkesir'in Edremit ile Akçay ilçelerinde ve Çanakkale'de etkili şekilde hissedilen bir deprem meydana geldi.

Depremi hisseden vatandaşlar, sosyal medya aracılığıyla korktuklarını belirtti.

Beşik gibi sallandıklarını söyleyen yurttaşlar, korktuklarını ve Altınoluk'ta da depremi hissettiklerini ifade etti.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ

Depremin merkez üssünün Çanakkale'nin Yenice ilçesi olduğu, depremin büyüklüğünün 4, derinliğinin 10 kilometre olarak kaydedildiği açıklandı.

SON DEPREMLER

Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesive Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Etiketler; #Balıkesir #Edremit #deprem #çanakkale #Yenice
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