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Son dakika haberleri... Çanakkale Yenice, Gökçeada, Ezine, Ayvacık ve Bozcaada 26 Şubat 2019 Salı günü yarın okullar tatil mi

Çanakkale Valiliği bugün kentin Ezine, Ayvacık ve Bozcaada ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle kararı aldı. Peki Çanakkale'de yarın 26 Şubat 2019 Salı günü okullar tatil mi? ​Çanakkale'nin Yenice ve Gökçeada ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi

Son dakika haberleri... Çanakkale Yenice, Gökçeada, Ezine, Ayvacık ve Bozcaada 26 Şubat 2019 Salı günü yarın okullar tatil mi

Çanakkale'nin Ezine, Ayvacık ve Bozcaada ilçelerinde devam eden fırtına ile yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ezine, Ayvacık ve Bozcaada'da resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün ara verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden dün yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ile Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat ve Gelibolu ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirilmişti.

YARIN DA BU İLÇELERDE OKULLAR TATİL

Çanakkale'nin Yenice ve Gökçeada ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Yenice ve Gökçeada genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması istendi.

Etiketler; #çanakkale #okullar tatil mi
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