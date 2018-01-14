Canan Kaftancıoğlu'nun CHP İstanbul İl Başkanı olmasının ardından tartışma başladı. Kaftancıoğlu hakkında, Twitter'daki paylaşımları nedeniyle, terör örgütleri ''PKK ve DHKP/C'nin propagandasını yapmak'', ''Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve kurumlarını alenen aşağılamak'' ile ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçlarından soruşturma açıldı.

Kaftancıoğlu'nun başkan seçilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Kaftancıoğlu'nun daha önce kendi hesabından BDP'yi öven terörle mücadeleye tepki göteren ve sözde Ermeni soykırımını destekleyen tweetleri paylaşan CHP üyeleri, duruma tepki gösterdi.



24 Nisan 2012'de Twitter'dan paylaşım yapan Canan Kaftancıoğlu "Tarihte bugün Ermeni soykırımı başladı" ifadesini kullanmıştı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kaftancıoğlu'nun kendisine ait olduğu belirlenen Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatıldı.



Kaftancıoğlu'nun yaptığı paylaşımlarda "terör örgütü PKK ve DHKP/C'nin propagandasını yaptığı", "Cumhurbaşkanına hakaret içeren ifadeler kullandığı" iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında, söz konusu paylaşımlar hakkında tespit tutanağı düzenlendiği belirtildi.



Canan Kaftancıoğlu hakkında, ''terör örgütü propagandası yapmak'', ''Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve kurumlarını alenen aşağılamak'' ile ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.





İşte o paylaşımlar

















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