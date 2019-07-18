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Son dakika haberleri... Canan Kaftancıoğlu'na 17 yıl hapis istendi

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme, Cumhurbaşkanına hakaret, Silahlı terör örgütü propagandası yapmak... CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, işte bu suçlamalarla hakim karşısına çıktı. Savcı, Kaftancıoğlu için 17 yıla kadar hapis istedi. Duruşma 6 Eylül'e ertelendi.

Son dakika haberleri... Canan Kaftancıoğlu'na 17 yıl hapis istendi

Canan Kaftancıoğlu yargılandığı davada savunmasını yaptı,  duruşma 6 Eylül'e ertelendi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımları dava konusu oldu. 

Kaftancıoğlu'na "Cumhurbaşkanına hakaret", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme", "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlamaları yöneltiliyor.

Davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Kaftancıoğlu'nun 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, Kaftancıoğlu'nun mütalaaya karşı savunma hazırlaması için duruşmayı 6 Eylül'e erteledi. 

Kaftancıoğlu çıkışta açıklamalarda bulundu.


ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #Canan Kaftancıoğlu #istanbul #chp
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